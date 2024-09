THC sopra il limite: sequestrate a Talana mille piante di marijuana

La Guardia di Finanza ha sequestrato una piantagione di 1.500 metri quadri, con oltre mille piante di cannabis coltivate a Talana

Di: Redazione Sardegna Live - foto di repertorio

La Guardia di Finanza della Compagnia di Arbatax ha sequestrato una piantagione di 1.500 metri quadri, con oltre mille piante di cannabis coltivate, nelle campagne di Talana.

Le Fiamme gialle hanno denunciato un giovane di 27 anni di Fonni, proprietario del terreno. Da un'approfondita ispezione del luogo, i militari hanno rinvenuto anche le tubature per l'irrigazione delle mille piante in crescita, pronte per essere tagliate ed essiccate.

Un esame di laboratorio sulle piante ha accertato che il principio attivo di THC superava di oltre 25 volte il limite previsto.