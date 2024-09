Incidente stradale alla periferia di Cagliari: un morto

Incidente mortale questa sera a Cagliari, in via Is Mirrionis, nei pressi del quartiere San Michele

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale questa sera a Cagliari, dove un'auto e uno scooter si sono scontrati: nell'impatto, secondo le prime informazioni, una persona ha perso la vita.

Il sinistro si è verificato in via Is Mirrionis, nei pressi del quartiere San Michele, sul posto erano presenti la Polizia locale e gli operatori del 118.

La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato.

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 – la vittima è il motociclista, un uomo di 60 anni, ed è deceduto in seguito alle ferite riportate nello scontro con un Suv, all'incrocio con via Emilia. Per il centauro, sbalzato dal mezzo, non c'è stato niente da fare.