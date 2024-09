Orune. Auto contro albero: Fiorella Monni non ce l’ha fatta

Ieri il terribile schianto, oggi il tragico epilogo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Fiorella Monni

Dopo ore di agonia, Fiorella Monni è morta. Troppo gravi le ferite riportate a causa del terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 5 settembre, lungo la strada provinciale 389 poco prima di Orune.

L’auto guidata dalla vittima, originaria del posto, si è schiantata contro un grosso albero dopo essere uscita fuori strada e l’impatto è stato violentissimo.

Fiorella Monni è stata immediatamente estratta dall'abitacolo e trasportata in codice rosso in ospedale, si sperava andasse tutto per il meglio invece pochi istanti fa il tragico epilogo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social dedicati alla donna, “Non ci posso credere, sarai sempre nel mio cuore, riposa in pace”, tra cui anche quello dell'assessora alla cultura, Giuliana Pittalis, "Alla tua genuinità e dolcezza, sempre allegra e gentile con tutti. Mancherai, buon viaggio anima bella".

