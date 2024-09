Arzachena: con la moto sul guardrail, cade da una scarpata: ferito

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, verso le 22:30, sulla SP 59 all''altezza del bivio per Poltu Quatu

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti nella tarda serata di ieri, verso le 22:30 sulla SP 59 all''altezza del bivio per Poltu Quatu, per un incidente stradale.

Un motociclista, per cause ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul guardrail, venendo disarcionato dal mezzo e superando quindi lo stesso guardrail per cadere infine da una scarpata, dall'altezza di 10 metri circa, nella vegetazione sottostante.

Difficili le operazioni di stabilizzazione e trasporto in ambulanza del ferito da parte del personale del 118 e dei Vigili del fuoco a causa delle condizioni del terreno e di quelle del centauro.

Sul posto era presente anche la Polizia.