Trovato morto in casa a Nuoro, l’allarme di un vicino

La segnalazione dopo aver visto sangue sotto la porta. Un malore la causa del decesso

Di: Redazione Sardegna Live

A Nuoro un uomo di 53 anni, Angelo Cossu, è stato trovato morto all'interno della casa di Sa e Sulis, dopo che un vicino aveva notato del sangue che fuoriusciva dalla porta. La scoperta stamattina alle ore 8:00.

All'inizio sembrava un mistero, ma il caso è stato chiarito dal medico legale: l'uomo è morto per cause naturali.

Sul posto dopo la chiamata effettuata dal passante sono arrivati i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, i medici del 118 e i Vigili del fuoco che hanno forzato una finestra per poter far entrare i soccorsi. Purtroppo per l'uomo, che viveva da solo, non c'è stato nulla da fare.