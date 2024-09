Muravera. Maltratta la madre e appicca un incendio in casa: arrestato

Da anni la tormentava e minacciava per estorcerle denaro che avrebbe utilizzato per i suoi vizi

Di: Redazione Sardegna Live

Tra minacce e tormenti per estorcerle denaro che avrebbe utilizzato per i suoi vizi, ha fatto vivere per tre anni alla madre una vita da incubo, arrivando la scorsa notte ad appiccare un incendio dentro casa: è accaduto a Muravera.

Arrestato dai carabinieri per incendio, stalking ed estorsione ai danni della madre, una donna di 60 anni, un 31enne già noto alle forze dell'ordine. L'incendio di ieri è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che hanno evitato che si propagasse distruggendo la casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Muravera che hanno appurato come il responsabile del rogo fosse il 31enne già dal 20131 avrebbe sottoposto la madre "a un continuo clima di terrore, attraverso minacce e intimidazioni, causando nella donna un grave stato di ansia e paura - spiegano dall'Arma - Le minacce avrebbero avuto un unico obiettivo: estorcere denaro alla madre per finanziare i vizi del figlio". Ieri l'ultimo episodio e l'arresto.