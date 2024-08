Naufragio Palermo: individuato anche il corpo della 18enne Hannah Lynch

La figlia del magnate Mike Lynch era l'ultima dispersa

Di: Adnkronos

E' stato individuato il corpo dell'ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian.

Il cadavere della 18enne Hannah Lynch è stato avvistato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco che da lunedì mattina lavorano incessantemente sul fondale, a 50 metri di profondità.

Adesso i sub stanno provando a recuperare il corpo per portarlo in superficie.

Ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il quinto corpo rimasto intrappolato all'interno della imbarcazione dopo il naufragio, mentre avant'ieri sono stati recuperati i primi quattro corpi.

Il "Bayesian", lungo 56 metri, battente bandiera britannica, era ancorato a poche centinaia di metri da Porticello con 10 membri dell'equipaggio e 12 passeggeri quando è stato colpito da una tromba marina prima dell'alba dello scorso lunedì.