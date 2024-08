Napoli, bambino di 7 anni si tuffa in piscina e annega

"Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia"

Di: Adnkronos

Napoli, 15 ago. (Adnkronos) - Un bambino di 7 anni, italiano di Castellammare di Stabia, è annegato dopo essersi tuffato nella piscina di un agriturismo a Vico Equense (Napoli). Immediati i soccorsi dei genitori e di altri, presenti in quel momento. Inutili i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sorrento.

"Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Non ci sono parole per quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia. Questo è il momento del silenzio e del cordoglio. Per questo abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera in Villa Comunale". Lo ha scritto sui social Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.