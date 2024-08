Bimba di 2 anni travolta e uccisa mentre chiede l’elemosina

L’accaduto nel parcheggio di un ospedale, la piccola era con la madre. Automobilista sotto choc

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita, mentre era con la madre, da un’auto intenta a eseguire una manovra nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni bosco a Torino.

Secondo quanto ricostruito, come riporta TgCom 24, durante la giornata di ieri, lunedì 12 agosto, la donna stava chiedendo l’elemosina quando accidentalmente un’auto ha investito la figlioletta, trasportata immediatamente all’ospedale Infantile Regina Margherita, dove tutti i tentativi dei medici per salvarle la vita si sono purtroppo rivelati vani: la bimba è morta per le gravi lesioni riportate dopo aver avuto tre arresti cardiaci tra ieri e oggi.

L’automobilista, una donna torinese, subito dopo l’incidente si è sentita male ed è stata ricoverata in stato di choc.