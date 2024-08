Sequestrate chiocciole giganti africane nell'aeroporto di Alghero

Alghero. Un passeggero proveniente dalla Nigeria trasportava nel bagaglio circa 4 Kg di chiocciole giganti africane di terra

Di: Redazione Sardegna Live

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, nell’ambito dell’attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dell’aeroporto “Riviera del Corallo”, hanno fermato e sottoposto a controllo un passeggero proveniente dalla Nigeria da Milano Linate, che trasportava nel bagaglio, all’interno di un sacco di iuta, circa 4 Kg di chiocciole giganti africane di terra della specie “Achatina fulica”, prive di etichetta e di certificazione sanitaria.

La chiocciola gigante Achatina Fulica è originaria dell'Africa ed è considerata una tra le cento specie più invasive al mondo. Si nutre di oltre 500 specie di piante diverse, tanto da risultare devastante per le colture e le aree naturali. "Sono animali pericolosi anche per l'uomo in quanto portatori di un parassita che può scatenare una forma di meningite", spiegano.

Del sequestro è stato prontamente informato l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della Salute, il quale ha confermato la decisione del sequestro finalizzato alla distruzione.