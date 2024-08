Tragedia a Porto Botte, malore in mare e muore

Inutili i soccorsi, fatale un arresto cardiaco

Di: Redazione Sardegna Live

Ha accusato un malore appena entrato in mare e quando i soccorritori lo hanno portato sulla spiaggia è andato in arresto cardiaco.

La vittima è un uomo di 78 anni, Giuseppe Usai e la tragedia è accaduta a Porto Botte, nel comune di Giba, nel Sulcis.

Dopo aver accusato il malore, in suo aiuto sono arrivati il bagnino e alcune persone che si trovavano in spiaggia. L'uomo è stato trasportato fino a riva. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, operazioni poi proseguite con l'arrivo dell'ambulanza del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire la tragedia.