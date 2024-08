Furto in casa, malviventi uccidono la cagnolina Guendalina

Orrore a Vigevano: la povera cagnetta non si trovava, poi la terribile scoperta

Di: Alessandra Leo, in foto la cagnolina di vigevano, Guendalina

Prima la casa saccheggiata dai ladri, poi la preoccupazione che Guendalina fosse stata portata via o scappata per la paura, infine la macabra scoperta.

Una famiglia di Vigevano, lo scorso 2 agosto, ha vissuto purtroppo una terribile esperienza dopo l’altra, ma l’ultima è stata quella più dolorosa in assoluto. La loro dolcissima cagnolina, una meticcia di appena 5 anni, è stata trovata morta all’interno del cestello della lavatrice.

Come informa Leggo.it, la famiglia, composta da genitori e due figli poco più che 20enni, si trovava in vacanza, a parte uno dei ragazzi che quella sera aveva deciso di uscire a cena fuori lasciando in casa con le luci accese la piccola Guendalina, abituata a queste serate in solitaria.

Ma al suo arrivo, il giovane ha trovato al casa sottosopra e il cane sembrava sparito. La famiglia ha così pubblicato sui social un appello per ritrovarla, con la convinzione fosse stata portata via dai malviventi o che per la paura fosse scappata via, ma poi ne hanno trovato il corpicino senza vita, nascosto dentro l’elettrodomestico.

Dopo la denuncia alla Polizia, si sta valutando se eseguire l’autopsia sul corpo della povera Guendalina.