Incendi: 17 i roghi in Sardegna, ancora fiamme dai giorni scorsi

Sono 17 gli incendi divampati oggi in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 17 gli incendi divampati oggi in Sardegna, per 4 dei quali si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale, mentre sono 6 i roghi dei giorni precedenti che hanno richiesto il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale:

1 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Alà dei Sardi, in località Sa Testinosa, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Buddusò, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana e Alà dei Sardi. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair (CAN08). Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Alà dei Sardi e Buddusò. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 13:30;

2 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Bono, in località Sa Puntighedda, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono e del personale del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Fenosu e Bosa. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair (CAN30). Sono intervenute sette squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Anela, Nughedu San Nicolò, Ozieri, Pattada, Burgos e Bultei, due squadre dei Barracelli di Bono e due squadre dei Vigili del fuoco di Sassari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 13:00;

3 - incendio boschivo e di interfaccia urbano-rurale in agro del Comune di Gesico, in località Nuraghe Columbus, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì e del personale del Nucleo GAUF di Cagliari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, San Cosimo e Fenosu. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 2 elicotteri militari (A500 Aeronautica da Decimomannu e L04 Esercito da Elmas). Stanno intervenendo due squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Senorbì e Siurgus Donigala, due squadre di volontari delle associazioni Senorbì-centro urbano, Senorbì-Sant'Isidoro e Siurgus-Canavatzu e una squadra dei Vigili del fuoco di Mandas. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso;

4 - incendio boschivo e di interfaccia in agro del Comune di Nuoro, in località Marreri, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Nuoro e del personale del Nucleo GAUF di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana e San Cosimo. Stanno intervenendo diverse squadre a terra. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso, traffico bloccato sulla ss 131 dcn e gestione operativa in capo alla Polizia stradale di Nuoro.

Interventi della flotta aerea regionale e nazionale sugli incendi scoppiati nei giorni scorsi:

1 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Calangianus, in località Riu lu Fungone partito in data 1 agosto: lo spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus e di Tempio Pausania, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri delle basi CFVA di Alà dei Sardi, Farcana e Anela. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 3 Canadair (CAN8-CAN27-CAN30) e il concorso aereo dell'elicottero dei Vigili del fuoco "Drago" proveniente da Alghero. Stanno intervenendo tre squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Tempio e Luras, una squadra di Barracelli di Telti, una squadra di volontari dell'associazione AVPC di Tempio e quattro squadre dei Vigili del fuoco di Tempio. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso e l'incendio è attivo, con interessamento di numerose aziende e abitazioni sparse;

2 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Bottidda, in località Sa pedra lada, partito in data 24 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Anela e Fenosu. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 1 Canadair (CAN08). Stanno intervenendo diverse squadre a terra di Forestas, Barracelli, volontari e Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso;

3 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Nuoro, in località Sa 'e Grosta, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Farcana e Sorgono. Stanno intervenendo diverse squadre a terra di Forestas, volontari e Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso;

4 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Pozzomaggiore, in località Funtana sa teula, partito in data 30 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Bosa. Stanno intervenendo squadre a terra. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso;

5 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Bonorva, in località Rebeccu, partito in data 28 luglio: lo spegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri delle basi CFVA di Anela e Bosa. E' stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di 3 Canadair (CAN08-CAN27-CAN30). Stanno intervenendo quattro squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Ardara, Giave, Ozieri e Thiesi. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso;

6 - incendio nell'agro del Comune di Usini, in località Santa Maria, partito in data 1 agosto: lospegnimento delle ripetute riaccensioni sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ittiri e Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri delle basi CFVA di Anela e Alà dei Sardi. Sono intervenute una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Sassari, una squadra dei Barracelli di Usini, quattro squadre dei volontari delle associazioni Sassari-Misericordia e Lu Traineddu, Ittiri-AVPC, Usini-Prociv e Uri-AVPC. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono terminate alle ore 16:50.