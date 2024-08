Grave incidente sulla statale 125: grave un motociclista

Una moto si è scontrata violentemente con un'auto sulla SS 125. Il motociclista è in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento della squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola nel tardo pomeriggio di oggi, verso le 18:20, per un incidente stradale verificatosi sulla SS 125 al km 268,200 dove una moto per cause in corso di accertamento si è scontrata violentemente con un'auto.

Le condizioni del motociclista secondo le prime informazioni risultano gravi, ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari.

Sul posto era presente la Polizia per i rilievi del caso e un'ambulanza medicalizzata del 118.