Vasto incendio a Senorbì: le fiamme arrivano al centro abitato

I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Senorbì in via Alessandro Manzoni per un vasto incendio di vegetazione

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Senorbì in via Alessandro Manzoni per un vasto incendio di vegetazione. Le fiamme da un canneto si sono propagate all'abitato coinvolgendo alcune strutture tra cui un gommista e un ristorante.

In via precauzionale sì è provveduto all'evacuazione di persone .

Sul posto stanno operando diverse squadre inviate dai distaccamenti di Mandas di Sanluri e dalla sede centrale del Comando di Cagliari con il supporto di autobotti e automezzi fuoristrada dotati di moduli antincendio boschivo per le operazioni d'interfaccia con l'area periferica del paese.

È presente anche il Funzionario di Guardia per il coordinamento delle operazioni di soccorso.