Notte di incidenti ad Arzachena: due interventi dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per due incidenti stradali durante la scorsa notte

Di: Redazione Sardegna Live

Nel primo, avvenuto verso le 3 e mezza a Baia Sardinia, sulla SP 59, un'autovettura si è andata a schiantare contro un'auto in sosta. Illesi gli occupanti, la squadra ha messo in sicurezza autovetture e scenario. Sul posto erano presenti anche Carabinieri e Polizia stradale.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 5, sempre nel territorio di Arzachena in località Mirialveda, nella bretella che da Santa Teresina porta a Monticanaglia. Un'autovettura si è ribaltata dopo essere uscita di strada per cause da accertare. La ragazza, unica occupante, è stata trasportata all'ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto era presente anche la Polizia stradale.