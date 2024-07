Palazzina in fiamme a Ottana: diverse le squadre di Vigili del fuoco

Incendio nella Zona Industriale di Ottana

Di: Redazione Sardegna Live

Le squadre 1A e 2A della sede Centrale dei Vigili del fuoco e la squadra 7A del Distaccamento di Macomer sono intervenute durante la scorsa notte, verso le 22, nella Zona Industriale di Ottana per un incendio che ha coinvolto una palazzina uso ufficio in disuso all' interno dell'impianto ex “EniChem” di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro.

Sul posto i pompieri, coordinati dal funzionario di guardia arrivato dalla centrale, hanno provveduto all'estinzione e al contenimento delle fiamme evitando che queste si propagassero alla vegetazione circostante. Sono stato inviato a supporto delle operazioni un'ABP dalla sede Centrale, un'ABP dal Distaccamento di Macomer, la squadra del Distaccamento di Abbasanta oltre all'autoscala dalla sede Centrale e all'autoscala del comando di Oristano. In totale erano 24 i Vigili del fuoco che con il loro lavoro hanno permesso di salvaguardare la vegetazione circostante e gli impianti fotovoltaici vicini .

La Polizia giudiziaria ha effettuato anche le prime indagini atte a risalire alle cause di innesco per la quale non si escluderebbe l'origine dolosa dell'incendio .

Tutte le operazioni si sono concluse alle ore 5:00 circa.