Incendi: 26 i roghi in Sardegna. In azione Canadair ed elicotteri

Nella giornata di oggi sono divampati in Sardegna 26 incendi

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi sono divampati in Sardegna 26 incendi e per sei di questi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale:

1 - incendio nell'agro del Comune di Bonorva, in località Santu Larentu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e dal personale del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Bosa e Farcana. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Giave-Cossoine, Thiesi-Su Padru e Ozieri-Benamajore, una squadra dei Barracelli di Bonorva e una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 14:10;

2 - incendio nell'agro del Comune di Mandas, in località Santa Vittoria, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Pula e Villasalto. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì, una squadra di volontari dell'associazione Senorbì-Sant'Isidoro e una squadra dei Vigili del fuoco di Mandas. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 12:50;

3 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Bottidda, in località Nuraghe Sa Corona, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono e dal personale del Nucleo GAUF di Sassari, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela, Bosa, Sorgono e il Super Puma di Alà dei Sardi. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con 2 Canadair (CAN8 e CAN30). Sono intervenute otto squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ozieri, Bono, Illorai, Bultei, Benetutti, Buddusò e Nughedu San Nicolò, una squadra dei Barracelli di Bottidda e forze di polizia per la gestione del traffico. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso, incendio sotto controllo;

4 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Gairo, in località Nuraghe Coccu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Osini, dal personale del Nucleo GAUF di Lanusei e della Stazione CFVA di Seui, coadiuvati dal personale a bordo dei Super Puma di Fenosu e Alà dei Sardi e dell'elicottero della base CFVA di San Cosimo. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con 2 Canadair (CAN8 e CAN30) da Olbia. Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Gairo, Osini e Ulassai e una squadra dei Vigili del fuoco di Lanusei. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso e l'incendio non è sotto controllo;

5 - incendio boschivo e di interfaccia urbana nell'agro del Comune di Quartu Sant'Elena, in località Santa Maria all'interno del Parco naturale regionale di Molentargius, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Cagliari, dal personale del Nucleo GAUF di Cagliari e della Stazione CFVA di Sinnai, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri delle basi CFVA di Pula e Villasalto. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con 1 elicottero A500 dell'Aeronautica militare da Decimomannu (modello HH139). Sono intervenute due squadre di volontari delle associazioni NOS-PAFF di Quartu Sant'Elena e una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei, sono in corso e l'incendio è in fase di contenimento. I pompieri hanno disposto l'evacuazione di 8 persone da una palazzina isolata sita in una traversa della via Turati;

6 - incendio nell'agro del Comune di Castiadas, in località Olia Speciosa, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Castiadas, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero di Villasalto proveniente dall'incendio di Quartu Sant'Elena. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con 1 Canadair (CAN30) proveniente dall'incendio di Gairo. Sta intervenendo una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Castiadas-Canale Omus. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono in corso.

Interventi della flotta aerea regionale e nazionale su incendi scoppiati nel giorni scorsi:

1 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Usellus, in località Pirastu Meli, partito in data 23 luglio: lo spegnimento dei focolai residui sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ales, coadiuvato dal personale a bordo del Super Puma di Fenosu e degli elicotteri delle basi CFVA di Bosa e Sorgono. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con 2 Canadair (CAN8 e CAN16) da Olbia. Sono intervenute cinque squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Usellus, Siapiccia, Morgongiori, Pau e Siris Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 12:50;

2 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Burgos, in località Riu Truveinerva, partito in data 23 luglio: lo spegnimento dei focolai residui sul perimetro è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base CFVA di Anela. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bono e una squadra dei Barracelli di Burgos. Le operazioni di spegnimento sono terminate alle ore 12:00;

3 - incendio boschivo nell'agro del Comune di Orani, in località Punta su Venosu, partito in data 21 luglio: lo spegnimento dei focolai residui sul perimetro è coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Orani, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono in corso.