Malore dopo la cena in un ristorante di sushi, Giuliana muore a 40 anni

Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia sul corpo della donna

foto simbolo

Aveva consumato una cena a base di sushi, poi una volta a casa si è sentita male ed è morta, ritrovata priva di vita all'alba del giorno dopo dalla madre. L’accaduto in provincia di Messina, vittima Giuliana Faraci, 40 anni, che aveva accusato febbre, diarrea e vomito, tutti sintomi che non sono stati riscontrati nelle altre persone che avevano mangiato assieme a lei.

Sulla vicenda la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna.

Intanto, come riporta Open.online, il legale della famiglia Salvatore Mancuso ha chiarito in un esposto che “Giuliana non aveva consumato pesce crudo”.

“Non risponde al vero - ha detto l’avvocato - quanto scritto da altre testate giornalistiche online, siti web e blog, ipotizzando arbitrariamente la possibile causa di una intossicazione alimentare e del conseguente decesso. Attendiamo fiduciosi gli esiti dell’autopsia per avere dei chiarimenti medicolegali sulle cause di questa tragica e prematura morte”.