Valledoria, tragedia in mare: un uomo muore annegato

Il corpo senza vita ritrovato due ore dopo

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

L’ennesimo dramma in mare si è verificato la scorsa notte nelle acque di Valledoria, nel tratto davanti alla foce del fiume Coghinas, dove un turista tedesco 63enne è morto annegato.

Insieme a un gruppo di quattro amici che avevano preso a nolo dei kayak, l’uomo si era immerso in acqua nonostante le condizioni proibitive del mare, con onde alte e forti correnti. I kayak degli amici si sono ribaltati ma i quattro sono riusciti a nuotare fino alla riva con molta difficoltà, mentre il 63enne non ce l'ha fatta. Gli amici lo hanno visto riverso a galla, a faccia in giù, prima di essere inghiottito dalle acque.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, sono stati allertati la Guardia costiera e il 118. Il corpo dell'uomo senza vita è stato ritrovato due ore dopo, verso la mezzanotte, sulla spiaggia di Baia della mimose.