Fiamme a Bonorva: rogo lambisce case e zona industriale

I Vigili del Fuoco stanno operando dalle 18 circa nell'agro di Bonorva per un incendio boschivo

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra 7A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer sta operando dalle 18 circa nell'agro di Bonorva in supporto della squadra AIB del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari per un incendio boschivo, minaccia per la zona industriale e alcune case.

Il lavoro dei pompieri ha permesso di preservare dalle fiamme 3 abitazioni che stavano per essere interessate dal rogo.

Sul posto hanno operato anche diverse squadre del Corpo forestale, un Canadair e un elicottero.