Incidente mortale alle porte di Thiesi: auto contro un muro

Intervento dei Vigili del fuoco sulla SS 131 nei pressi dell'ingresso per Thiesi (SS) per un incidente stradale mortale

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15, sulla SS 131 nei pressi dell'ingresso per Thiesi (SS), per un incidente stradale mortale.

Per cause da accertare un'auto è uscita fuori strada andando a sbattere contro il muro di recinzione di una concessionaria e per la persona alla guida del mezzo, un giovane di 22 anni di Borutta, Francesco Pintore, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto erano presenti gli operatori del 118 con medicalizzata ed elisoccorso e i Carabinieri della Compagnia di Bonorva.