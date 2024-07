Bimba dimenticata in auto e papà sotto choc, strazio e disperazione a Marcon

L’uomo avrebbe dovuto lasciarla all’asilo nido estivo o da un parente, ma la piccola era rimasta in auto, diventata una trappola mortale

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

È una tragedia straziante quella avvenuta ieri pomeriggio a Marcon, in provincia di Venezia, dove una bimba di appena un anno è morta dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore.

Inutili i tentativi di rianimazione: per la piccola non c’era più niente da fare, l’auto si era trasformata in una trappola mortale e rovente, insopportabile per il suo fragile corpicino.

Come riporta oggi Il Corriere del Veneto, il papà è uscito si casa per raggiungere il posto di lavoro, dove ha parcheggiato l’auto ed è entrato in ditta senza accorgersi che sul sedile posteriore era ancora seduta la piccola che avrebbe dovuto lasciare all’asilo nido estivo o da un parente.

Solo dopo 3 o 4 ore al sole, alcuni colleghi, usciti fuori per la pausa pranzo, si sono accorti della presenza della piccola e hanno allertato il padre. L’uomo è corso e, sempre come riporta Il Corriere del Veneto che ha sentito alcuni testimoni, ha iniziato a prendere l’auto a calci e pugni tanto che i Carabinieri sono dovuti intervenire per evitare che si facesse male.

Non è chiaro se il dispositivo obbligatorio sul seggiolino fosse attivo o se abbia suonato.

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118 ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: nonostante la bimba sia stata portata al pronto soccorso, non c’era più nulla da fare. L’azienda sanitaria locale sta assistendo psicologicamente i genitori, disperati e sotto choc.