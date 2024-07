Nuoro: rapina in casa della madre di Alessandra Todde, rubati gioielli

Le Forze dell'ordine sono alla ricerca ladro che ieri si è introdotto nella casa della madre di Alessandra Todde a Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Le Forze dell'ordine sono alla ricerca ladro solitario che ieri si è introdotto nella casa della madre di Alessandra Todde, nel centro di Nuoro, rubando una parte dei gioielli custoditi nell'abitazione.

Secondo una prima ricostruzione che ora è al vaglio degli investigatori, ieri mattina l'uomo, a volto scoperto e con un cappellino sulla testa, è riuscito a intrufolarsi nella casa dove abitano la madre e la zia della governatrice sarda con un sotterfugio, dicendo alla zia che la madre della presidente della Regione, che in quel momento non era di casa, si era sentita male. In poco tempo il ladro sarebbe riuscito a portare via diversi monili fuggendo da un ingresso laterale.

Solo tanto spavento per l'anziana signora che si trovava in casa, dove poi è rientrata anche la madre della governatrice. In serata Alessandra Todde è arrivata a Nuoro e tutti gli impegni previsti per oggi sono stati annullati. Al vaglio delle Forze dell'ordine anche le numerose telecamere della zona, non lontano dalla cattedrale di Santa Maria della Neve e dal Comando provinciale dei Carabinieri.