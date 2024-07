Incidente stradale ad Arzachena: ferito estratto dalle lamiere

Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte, sulla Sp 59, vicino al bivio per Monticanaglia, per un incidente stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena durante la scorsa notte, verso le 3, sulla Sp 59, non lontano dal bivio per Monticanaglia, frazione del Comune di Arzachena, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare un'autovettura è uscita di strada andando a finire contro il muro di un vivaio, per poi ribaltarsi.

I pompieri hanno dovuto tagliare l'intera cappotta dell'auto per estrarre il ferito, unico occupante, e affidarlo agli operatori del 118.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.