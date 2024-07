Dodicenne denuncia violenza sessuale da parte di un animatore

La ragazzina si trovava in un villaggio turistico con i genitori. Indagato un 17enne

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Una ragazzina di 12 anni che si trovava in vacanza a Melendugno, in provincia di Lecce, con i genitori, avrebbe subito una violenza sessuale da parte di uno degli animatori del villaggio turistico in cui la famiglia alloggiava.

La minore, come riporta TgCom 24, ha confidato alla mamma e alla zia di aver subito degli abusi lo scorso mercoledì, 10 luglio. Il sospettato è un 17enne. Come informa Il Messaggero, la ragazzina avrebbe raccontato di un semplice bacio tra i due che, contro la sua volontà, sarebbe sfociato in un rapporto non consenziente.

Da quanto si apprende, il ragazzo, ascoltato dagli investigatori, avrebbe negato affermando di non essere a conoscenza della vera età della turista minorenne e parlando di “rapporto consensuale”.

Attivato, come riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, il codice rosa in ospedale. Scattate le indagini sul caso da parte della procura di Lecce.