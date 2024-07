Terribile schianto a Guspini: muore una donna

L’incidente sulla statale 126, tre i feriti

Di: Redazione Sardegna Live

Un drammatico bilancio quello dell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Guspini che ha causato la morte di una donna e tre feriti. Ha perso la vita una donna di 73 anni, della quale non si conosce ancora l'identità.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 126 all'altezza della località Sa Zeppara. Secondo i primi accertamenti, per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente due auto.

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le ambulanze del 118 anche con l'elisoccorso. I medici hanno tentato di salvare la vita alla donna, ma non c'è stato nulla da fare. I tre feriti sono stati trasportati in diversi ospedali con il codice rosso.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.