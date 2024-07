Decimomannu: furgone in fiamme. Incendio arriva alla vegetazione

Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte a Decimomannu per l'incendio di un furgone in sosta

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte, verso le 3:45, a Decimomannu in un'area della strada statale 130 Dir che collega il Comune con quello di San Sperate, per l'incendio di un furgone in sosta.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento del Comando di Cagliari: gli operatori hanno spento le fiamme che avevano coinvolto l'intero mezzo e la vegetazione circostante, mettendo in sicurezza la zona.

Al termine delle operazioni i pompieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause del rogo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.