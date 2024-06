Esce di strada con il quad poi precipita in mare: muore a 31 anni

Oriana Bertolino, veterinaria e pallavolista, si trovava in vacanza a Malta

Di: Redazione Sardegna Live, foto Corriere Adriatico

Si trovava in vacanza a Malta e stava partecipando a un’escursione con un gruppo di altri turisti italiani, quando il quad su cui viaggiava è finito fuori strada e lei è precipitata in mare. Purtroppo è morta così la 31enne di Marsala, Oriana Bertolino, veterinaria e pallavolista nella squadra della sua città e per questo molto conosciuta.

Il dramma, come riporta Leggo.it, è avvenuto attorno alle 20 di ieri, sabato 29 giugno, quando la donna viaggiava durante un’escursione come passeggera su un quad assieme a un altro italiano che si è salvato.

Secondo quanto comunicato dalla polizia maltese, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un problema allo sterzo e, non riuscendo a cambiare direzione, a causa di polvere e scarsa aderenza, non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo prima della fine della scogliera davanti al mare, dov'è stata sbalzata fuori la giovane.

Il corpo della 31enne è stato ritrovato dopo le ricerche e sul caso è stata aperta un’inchiesta.