Quartu, beccato mentre spacciava: arrestato un 54enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Quartu un 54enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato ieri mattina, nel comune di Quartu Sant'Elena, un 54enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con vari precedenti, nel corso di un servizio di appostamento degli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, è stato sorpreso a consegnare una dose di hashish a un acquirente, nei pressi del cortile condominiale della sua abitazione.

Subito dopo gli operatori lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo su di lui una banconota da 10 euro appena ricevuta dal cliente e altri 75 euro, ritenuti frutto dell’attività illecita.

A poca distanza, nel punto in cui era stato visto prelevare la dose prima della vendita, sono stati trovati diversi quantitativi di droghe tra cui 4 grammi cocaina, oltre 90 grammi di hashish e 54 di marijuana, tutte suddivise in dosi pronte per lo spaccio.

L’indagato è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto con l'obbligo di firma presso il Commissariato di Quartu Sant'Elena.