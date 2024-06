Cagliari: alcolici ai minorenni, chiuso un locale in centro

Chiusura per 15 giorni: è la decisione della Questura di Cagliari per un locale del quartiere Marina

Di: Redazione Sardegna Live

Chiusura per 15 giorni : è la decisione della Questura di Cagliari per un locale del quartiere Marina , dove sono stati venduti alcolici ai minorenni .

I controlli, da parte dei poliziotti, sono stati effettuati la sera del 21 giugno , quando gli agenti hanno eseguito un'ispezione, scoprendo che erano appena state cedute bevande alcoliche ad alcuni minorenni.

" Alla luce di questo episodio, nonché di altre critiche che avevano interessato anche nel recente passato il locale in questione, il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura dell'esercizio pubblico in argomento per un periodo di 15 giorni ", spiega dalla Polizia. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa.