Cagliari. Deteneva droga e denaro: arrestato dalla Polizia per spaccio

Lo scorso 17 aprile era già stato arrestato per lo stesso reato

Di: Redazione Sardegna Live

È stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e di oltre 300 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento dello spaccio.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cinquantaseienne, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nel quartiere San Michele a Cagliari, durante una perquisizione.

L’uomo, che come riferisce la Polizia, ha vari precedenti e lo scorso 17 aprile era già stato arrestato per lo stesso reato, è stato posto in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.