Bimba molestata mentre è a spasso con il cane, arrestato 69enne

L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata

Di: Redazione Sardegna Live

Un 69enne è stato arrestato a Roma dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di 11 anni. La notizia è stata riportata da RaiNews.

La piccola, come accertato dagli agenti, era a spasso con il suo cagnolino quando l’uomo l’ha fermata e, con la scusa di farle domande sull’animale domestico, ha iniziato a palpeggiarla.

Come informa RaiNews, a quel punto, impaurita, la bambina ha immediatamente preso il telefono per avvertire sua madre. La donna è arrivata immediatamente assieme al compagno e hanno bloccato il 69enne, il quale ha dichiarato di non aver fatto nulla e che stava solo giocando. Questa la scena che si sono trovati davanti gli operatori una volta arrivati in via Torraccio di Torrenova, nella Capitale.

La donna, mentre si recava al Commissariato per sporgere denuncia, ha inoltre riferito agli agenti che l’uomo aveva abbracciato sua figlia con forza.

Al 69enne, che è stato arrestato, sono stati rinvenuti addosso 2 coltelli di 6 e 18 cm di lunghezza, poi sequestrati. Al termine delle attività di rito, l’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto.