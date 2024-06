Tragedia in Abruzzo: mamma e figlioletta travolte e uccise da un treno

Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di un gesto volontario

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Terribile tragedia in Abruzzo, in provincia di Pescara, dove due persone, secondo le prime indiscrezioni una donna e una bambina, probabilmente mamma e figlia, sono state travolte e uccise da un treno in corsa presso la stazione di Montesilvano.

A riportare la drammatica notizia il Messaggero, specificando che a causa del tremendo schianto i corpi sono irriconoscibili e che i soccorritori non escludono possa trattarsi di un gesto volontario.

La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri e della Polfer, mentre la circolazione ferroviaria è sospesa tra Montesilvano e Silvi (Teramo).