Quartucciu: auto contro moto, centauro in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Un 28enne alla guida di una moto si è scontrato contro un'auto in via delle Serre a Quartucciu, ed è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso .

Il giovane viaggiava in sella a una Suzuki 600 che per causa ancora da accertare è andata a sbattere contro una Toyota condotta da una 32enne. Il centauro è stato disarcionato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sull'asfalto. L'automobilista si è fermata per soccorrerlo e ha dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati ​​i medici del 118 ei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu.