Sardegna: 16 incendi, Canadair da Ciampino per il rogo di Siamaggiore

Oggi sono divampati in Sardegna 16 incendi, e si è reso necessario l'intervento di due elicotteri e un Canadair

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi sono divampati in Sardegna 16 incendi, e per tre di questi si è reso necessario l'intervento, oltre delle squadre a terra, di due elicotteri e un Canadair decollato dall'aeroporto di Ciampino.

1 - Incendio nell'agro del Comune di Tramatza (OR), in località "Sartixedu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute le squadre dell’Agenzia Forestas del cantiere di Zeddiani, la squadra della Compagnia barracellare di Bonarcado e una squadra dei pompieri di Oristano e diversi di volontari;

2 - Incendio nel Comune di Siamaggiore (OR), in località "San Ciriaco", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione Forestale di Oristano, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Villaurbana. Sono intervenute una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano, una squadra di operai di Forestas e diversi volontari della Protezione civile di Oristano. Due elicotteri regionali sono decollati dalle basi del Corpo Forestale di Pula e Villasalto, mentre un Canadair è decollato dall'aeroporto di Ciampino (Roma), per domare le fiamme;

3 - Incendio nell'agro del Comune di Monastir (CA) nei pressi dell'abitato, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Corpo Forestale del GAUF di Cagliari. È intervenuto l'elicottero decollato dalla base del Corpo Forestale di Villasalto. Le operazioni di bonifica sono ancora in atto, sono inoltre intervenuti il personale dell'Agenzia Forestas di Monastir, una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e 3 squadre di volontari della Protezione civile di Assemini, Monastir e San Sperate.

Le operazioni di spegnimento degli elicotteri regionali si sono concluse alle ore 16:52 a Tramatza (OR), alle ore 17:27 a Siamaggiore (OR), alle ore 19:34 a Monastir (CA), mentre il Canadair è intervenuto nell'agro di Siamaggiore (OR), effettuando diversi lanci, e l'intervento è terminato alle ore 18:32, ma sul posto è rimasto il personale a terra, coordinato dalla pattuglia forestale di Oristano e Villaurbana, per la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro delle aree percorse dalle fiamme.