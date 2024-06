Tragedia Natisone, è polemica sui soccorsi, “un minuto in più per salvarsi”

Patrizia, Bianca e Cristian potevano essere salvati? Ieri trovati i corpi senza vita delle due ragazze. Ancora disperso il ragazzo

Di: Redazione Sardegna Live

“Sarebbe bastato un minuto in più di tempo per salvarsi”. Ad affermarlo, come informa TgCom 24, alcuni esperti sulla tragedia del fiume Natisone, che ha strappato alla vita Bianca e Patrizia, e Cristian, fidanzato di una delle due, che risulta ancora disperso.

Qualche minuto prima di essere travolti dal fiume in piena, i tre giovani, su indicazione dei soccorritori, si sono stretti un abbraccio per fare massa, visibilmente presi dal panico, sull’acqua attorno a loro, non ancora alta.

È polemica sui soccorsi: a detta degli esperti, sulle teste dei ragazzi, da lì a qualche minuto, sarebbe arrivato l’elicottero dei Vigili del Fuoco, partito da Venezia. “Una località troppo distante dal territorio di Udine”, è stato evidenziato. Da quanto si è appreso, tutte le tempistiche dei soccorsi, anche quelli presenti sul posto, saranno analizzate anche se è già stato accertato il rispetto dei protocolli, quindi nessuno, sempre come riporta la testata, verrà iscritto sul registro degli indagati. “Bisogna però rendere più efficaci i futuri coordinamenti”, a detta degli esperti. I soccorritori sono ancora a lavoro per ritrovare il corpo di Cristian.

Intanto, il sindaco di Premaricco, Michele De Sabata, ha reso noto che una delle ragazze non sapeva nuotare e potrebbe essere quello il motivo per cui i 3 non hanno tentato di guadare le acque non ancora alte.