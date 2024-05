Incidente a Fabriano: muore 49enne originario di Iglesias

Ha tamponato un tir col suo furgone rimanendo schiacciato sotto un mezzo pesante

Di: Redazione Sardegna Live

Ha perso la vita dopo un incidente col suo furgone sulla SS 76, all'altezza di Fabriano, nel quale ha tamponato un tir rimanendo schiacciato sotto il mezzo pesante. E' successo ieri in provincia di Perugia, la vittima Valerio Spanu, 49enne originario di Iglesias ma residente a Magione.

Vano ogni tentativo di soccorso per l'uomo. A recuperare il corpo sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri del Norm. Spanu lascia la moglie e quattro figli, e da poco diventato nonno.

Ex consigliere comunale a Panicale, lavorava come manutentore ed era diretto a Forlì, quando - non è chiaro se per un colpo di sonno, un malore o una disattenzione - è andato fatalmente a sbattere contro il mezzo pesante.