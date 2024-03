Cade durante una gara a cavallo: Stefano Cherchi in coma farmacologico

Il fantino di Mores è stato disarcionato dal cavallo mentre era in testa in una gara all’Ippodromo Thoroughbred Park

Di: Redazione Sardegna Live

C'è grande apprensione per le condizioni di Stefano Cherchi, il 23enne fantino di Mores caduto da cavallo mercoledì scorso, 20 marzo, durante la riunione di corse al galoppo all’Ippodromo Thoroughbred Park, in Australia.

In sella ad Hasime, Cherchi era in testa alla corsa, quando per cause ancora da accertare il cavallo è caduto disarcionando il giovane fantino. La caduta ha innescato un effetto domino che ha coinvolto altri due concorrenti, che pare non abbiano riportato alcuna conseguenza.

Prontamente soccorso dal personale medico intervenuto in pista, Cherchi ha riportato un trauma cranico e un'emorragia interna. Una volta stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale di Canberra dove si trova ricoverato in coma farmacologico.

Ancora poche le informazioni sul suo stato di salute. Le condizioni sono stazionarie e serviranno almeno 72 ore per avere un quadro più completo dal momento che presenta un ematoma che si deve riassorbire.

I parenti hanno raggiunto il giovane morese a Canberra per stargli vicini in queste drammatiche ore. Classe 2001, Stefano Cherchi si trova da qualche mese in Australia, dove sta coltivando la sua passione per una disciplina che nelle ultime settimane lo ha visto protagonista con importanti risultati personali, tanto che qualche giorno fa aveva festeggiato il suo primo successo.

Il suo allenatore Marco Botti ha commentato la notizia dicendosi "profondamente rattristato" e rivolgendo "pensieri e preghiere" al fantino e alla sua famiglia.