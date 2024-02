Sardegna: la protesta dei trattori arriva a Oristano

Gli agricoltori e gli allevatori che stanno portando avanti in Sardegna la protesta dei trattori saranno anche a Oristano, domani

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agricoltori e gli allevatori che stanno portando avanti in Sardegna la protesta dei trattori saranno anche a Oristano , domani, per chiedere più attenzione per il lavoro nelle campagne sarde e hanno già girato oggi la città per distribuire volantini con le principali rivendicazioni. La scatterà di mattina con il raduno al presidio del Rimedio.

Alle 10:30 partirà il corteo : attraverserà la città passando per il ponte sul Tirso, piazza Roma, via Mazzini, strada per via Solferino, via Cagliari, via Pira sino all'Ospedale. Poi via Diaz fino all'ex Standa e viale Repubblica. Con ritorno al Rimedio e presidio per tutta la giornata.

" La Sardegna è terra di prodotti di eccellenza maturati al sole e in ambienti senza inquinamento - si legge nel volantino - L'agricoltura sta morendo sotto il peso della grande distribuzione e dell'industria. Manifestiamo per difendere un duro lavoro nei campi e nelle nostre stallo ”.

L'appello: " Chiediamo che ci venga riconosciuto il giusto compenso alle nostre fatiche, di continuare la nostra arte che i nostri genitori, nonni con umiltà, rispetto e amore ci hanno insegnato e che noi a nostra volta vogliamo insegnare ai nostri figli ".