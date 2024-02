Trovato con droga e soldi: in manette un 69enne a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato ha arrestato un 69enne in flagranza per spaccio.

L’uomo, che aveva dei precedenti, residente nel quartiere Villanova a Cagliari, nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina riposte in un cofanetto occultato in tasca e di ulteriori due involucri di eroina un bilancino di precisione, ritagli di cellophane destinati al confezionamento e 1.125 euro in contanti ritenuti presumibilmente provento dell’attività illecita.

Il 69enne è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

La misura è stata poi convalidata dal GIP.