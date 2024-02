Protesta trattori, blocchi e rallentamenti su statali 129 e 131

A Nuoro una trentina di trattori si sono messi in marcia sulla statale 129 all'altezza di Bolotana per poi imboccare la 131

Di: Redazione Sardegna Live

La protesta degli agricoltori e degli allevatori contro le politiche ei vincoli imposti dall'Unione europea per i prodotti delle campagna arriva per la prima volta a Nuoro , dove una trentina di trattori, venti camion e altrettante auto, si sono messi in marcia sulla statale 129 all'altezza di Bolotana per poi proseguire in direzione Cagliari, imboccando la 131 , e rientrare sulla 129 da Borore, causando rallentamenti e blocchi al traffico a singhiozzo in entrambe le statali, con percorsi alternativi sulla 131 per la lunghezza di un chilometro.

La Polizia stradale sta scortando il corteo in movimento per gestire al meglio la viabilità. Le rivendicazioni del mondo delle campagne sono ormai note: al Governo viene chiesto un tavolo tecnico " per definire impegni concreti sulle necessità nazionali - spiegano i rappresentanti del movimento -. Siamo pronti a combattere insieme al Governo il 26 febbraio a Bruxelles per discutere delle emergenze italiane : il contenimento della peste suina, i danni provocati dalla fauna selvatica, l'esenzione Irpef, l'accesso al credito, i mutui fondiari a tasso fisso per il ricambio generazionale, la norma sul giusto prezzo ei voucher in agricoltura " .