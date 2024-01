Aggressione con accoltellamento: fermati a Cagliari tre tunisini

La Polizia di Stato ha fermato 3 cittadini di origini tunisine, richiedenti asilo, per tentato omicidio

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato ha fermato 3 cittadini di origini tunisine , richiedenti asilo e ospiti preso il CAS di Monastir, per tentato omicidio in concorso nei confronti di due algerini .

I tre giovani, tra i 25 ei 27 anni, sabato scorso, avevano organizzato una “ spedizione punitiva ” finalizzata a vendicare l'accoltellamento di uno di loro, ad opera di due algerini, verificatosi due giorni prima, nello stesso quartiere Marina.

I tre fermati, insieme ad altri connazionali al momento non ancora identificati, dopo aver individuato un caso due algerini in giro nel quartiere, li hanno prima malmenati e poi feriti con armi da taglio. Una delle vittime, in particolare, ha riportato lesioni al volto e in più punti del torace.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno attivato le indagini al fine di ricostruire l'accaduto e risalire ai presunti autori del fatto. In tale contesto avvalendosi anche dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, gli operatori hanno individuato tre soggetti di origine tunisina, quali presunti partecipanti alla “spedizione punitiva”.

Nel corso delle perquisizioni effettuate presso la struttura sono stati rivenuti indumenti e coltelli verosimilmente utilizzati durante l'aggressione e anche tre chilogrammi di marijuana .