Cagliari: denunciato il ladro seriale dei cantieri edili

I Carabinieri hanno denunciato ieri a Cagliari, per furto aggravato, un 33enne di Quartu Sant'Elena

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di una serie di accertamenti e di verifiche, mirate soprattutto ad accertare quanto registrato dalle telecamere di sorveglianza delle zone interessate, hanno denunciato ieri a Cagliari, per furto aggravato, un 33enne di Quartu Sant'Elena, disoccupato, già noto per i suoi precedenti.

Il giovane è stato riconosciuto come presunto autore di due episodi delittuosi, nei quali si era introdotto all'interno di alcuni cantieri edili durante i lavori, contando sul fatto che, mentre lavorano, gli operai normalmente lasciano giubbotti e thermos del pranzo in un'area separata e aveva rubato i loro portafogli.

Il primo fatto risale all'11 dicembre scorso a Cagliari, in via Aquilone. La vittima del furto era un operaio 38enne. Il 21 dicembre successivo sempre nel capoluogo, ma in via dei Cigni, la sottrazione era stata perpetrata a danno di un altro lavoratore edile, 45enne.

I militari attendono eventuali ulteriori denunce.

Il 33enne era stato arrestato due giorni fa, dopo che a seguito di un episodio analogo era stato inseguito dai Carabinieri durante una fuga in bicicletta.