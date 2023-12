Incidente stradale ad Alghero: 31enne esce fuori strada, è grave

Alghero. Bernardo Antonio Brau ha perso il controllo del suo pick up sulla sp 42 "Dei due mari": è grave

Di: Redazione Sardegna Live

Bernardo Antonio Brau, 31 anni, ha perso il controllo del suo pick up ad Alghero, mentre percorreva la strada provinciale 42 "Dei due mari", in direzione Porto Torres: ora è in gravi condizioni.

Non si sa ancora perché l'uomo sia uscito fuori strada. Il 31enne è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ora ricoverato nel reparto Rianimazione per un trauma cranico.

Sul posto erano presenti i Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero e gli Agenti della Polizia stradale di Sassari che hanno eseguito i rilievi del caso.