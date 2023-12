Villamar: incendio in un appartamento, forse a causa di una stufa a gas

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio a Villamar per l'incendio di un appartamento

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri sono intervenuti nel primo pomeriggio , alle 14:30 circa, nel Comune di Villamar (SU), per un incendio sviluppatosi in un appartamento di via Romagna .

I pompieri hanno tempestivamente localizzato e spento le fiamme all'interno dell'appartamento prima che si propagassero ulteriormente, con un'autopompa e il supporto di un'autobotte.

Non risultano persone ferite . Gli operatori dei Vigili del fuoco non escludono che il rogo sia divampato da una stufa alimentata a GPL .

Sul posto è intervenuta in via precauzionale anche un'ambulanza del servizio territoriale di emergenza con il personale sanitario.