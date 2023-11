Alghero: bimbo di due mesi in pericolo di vita, trasferito a Genova

Un Falcon dell'Aeronautica Militare si è alzato in volo ad Alghero, diretto verso Genova, per trasportare d'urgenza un bimbo di due mesi

Di: Redazione Sardegna Live

Un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare si è alzato in volo ad Alghero , diretto verso Genova , per trasportare d'urgenza un bimbo di due mesi , in imminente pericolo di vita , all'Ospedale Gaslini.

Il piccolo, ricoverato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, è stato trasferito con un volo "IPV - Imminente Pericolo di vita", richiesto dalla Prefettura di Sassari alla Sala situazione di vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare che avrà immediatamente interessato il 31mo Stormo di Ciampino.

Su una culla termica, accompagnato da una equipe medica, il piccolo ha raggiunto l'aeroporto di Genova da dove è stato poi trasferito presso il nosocomio per il ricovero.

I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze anche in condizioni meteorologiche complesse.