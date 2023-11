Kimberly Bonvissuto, la 20enne scomparsa da Busto Arsizio "sta bene"

La Procura ha informato la famiglia: "Si tratta di un allontanamento volontario. Kimberly sta bene e si trova in Italia"

Di: Redazione Sardegna Live

Kimberly Bonvissuto , la 20enne che era scomparsa da Busto Arsizio (Varese) lo scorso lunedì, sta bene e si trova in Italia .

La madre aveva pubblicato un appello sui social , “ Se qualcuno la vede contatti le Forze dell'ordine ”, ed erano partite subito le ricerche.

La giovane aveva detto che sarebbe uscita con la cugina, mentre in realtà pare si dovesse incontrare con un ragazzo . Il suo cellulare risultava irraggiungibile da allora, nonostante fosse uscita di casa portando con sé il caricabatterie.

" All'esito delle indagini finora svolte e sulla base degli elementi verificati, l'allontanamento di Kimberly è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce. Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in territorio italiano e in buone condizioni di salute.La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi ", sono state le parole del procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino.

