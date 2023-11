Cecchettin: Turetta allarga difesa, nominato un secondo legale

Il giovane deve rispondere di omicidio volontario aggravato dal vincolo del legame affettivo e sequestro di persona

Di: Adnkronos

Vigonovo (Venezia), 23 nov. (Adnkronos) - Filippo Turetta, arrestato in Germania per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha ampliato la sua difesa: l'avvocato d'ufficio Emanuele Compagno è stato affiancato dal legale Giovanni Caruso del foro di Padova. Il collegio dovrà affrontare un processo che si preannuncia complicato per il 21enne che deve rispondere di omicidio volontario aggravato dal vincolo del legame affettivo e sequestro di persona.