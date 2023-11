Autoarticolato esce di strada: sul posto i Vigili del fuoco di Macomer

Incidente questa mattina sulla 131 al km 158.500, dove un autoarticolato ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9:30, sulla 131 al km 158.500 e ha visto coinvolto un autoarticolato che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Macomer e anche un'autogrù del comando dei Vigili del fuoco di Sassari per mettere in sicurezza il mezzo, chiudendo per 4 ore il traffico sulla 131 e dirottandolo in una strada secondaria.

Sono intervenuti anche i Carabinieri di Bonorva per i rilievi di competenza e l'Anas.